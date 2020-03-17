Глава саратовского Россельхознадзора покинул свой пост
Назначен и. о. руководителя
Александр Игонькин. Фото Управления Россельхознадзора по Саратовской области
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Руководитель Управления Россельхознадзора по Саратовской области Александр Игонькин покинул свой пост.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, и. о. руководителя назначен Андрей Бобров.
В отделе кадров Россельхознадзоре отметили, что Игонькин уволился вчера, 16 марта. Трудился он на этой должности с августа 2012 года, а до этого был министром сельского хозяйства.
ИСТОЧНИК KP.RU