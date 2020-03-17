Глава саратовского Россельхознадзора покинул свой пост

17 Март 2020 2020-03-17T12:23:12+03:00

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Руководитель Управления Россельхознадзора по Саратовской области Александр Игонькин покинул свой пост.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, и. о. руководителя назначен Андрей Бобров.

В отделе кадров Россельхознадзоре отметили, что Игонькин уволился вчера, 16 марта. Трудился он на этой должности с августа 2012 года, а до этого был министром сельского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU