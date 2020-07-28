В Саратовской области свекровь зарезала сноху ножом для чистки яблок в присутствии семьи

28 Июль 2020 2020-07-28T08:23:44+03:00

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Настоящая драма разыгралась утром 26 июля во дворе одного из частных домов на улице Куйбышева. Как сообщили в Следственном комитете по Саратовской области, 59-летняя подозреваемая вместе с мужем, приятельницей, сыном и его 33-летней сожительницей, расположилась в беседке на придомовой территории, и с утра уже начали выпивать.

- Безобидная просьба по бытовому вопросу, адресованная 59-летней хозяйкой жилища к снохе, вызвала у последней массу недовольства и оскорблений словами грубой нецензурной брани в адрес свекра и свекрови. Последняя, в это время резала ножом яблоки. Разозлившись на сноху, она нанесла ей удар ножом в область груди и потребовала, чтобы они вместе с сыном покинули территорию домовладения, — уточнили в региональном СУ СКР.

Женщине стало плохо уже на улице. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть 33-летней женщины от ножевого ранения с повреждением сердца и легкого.

ИСТОЧНИК KP.RU