В поселке под Саратовом найдено тело женщины с пробитым сердцем

В Базарном Карабулаке Саратовской области нашли труп 33-летней зарезанной в сердце женщины.
- Тело обнаружили около 16 часов вчера, 26 июля, около дома на улице Куйбышева, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина скончалась от проникающего колото-резаного ранения грудной клетки слева с повреждением легкого, сердца, сопровождающимся внутренним кровотечением.
Следователи возбудили дело, разыскивают убийцу, закрепляют доказательства. Расследование продолжается.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.