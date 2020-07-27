В поселке под Саратовом найдено тело женщины с пробитым сердцем

В Базарном Карабулаке Саратовской области нашли труп 33-летней зарезанной в сердце женщины.

- Тело обнаружили около 16 часов вчера, 26 июля, около дома на улице Куйбышева, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина скончалась от проникающего колото-резаного ранения грудной клетки слева с повреждением легкого, сердца, сопровождающимся внутренним кровотечением.

Следователи возбудили дело, разыскивают убийцу, закрепляют доказательства. Расследование продолжается.

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