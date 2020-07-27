Ольга Попова: Обновленная «Мелодия» позволит в полной мере наслаждаться прогулкой по проспекту Кирова

27 Июль 2020 2020-07-27T17:12:25+03:00

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Депутат Саратовской городской думы Ольга Попова считает, что обновленный фонтан «Мелодия» станет прекрасным дополнением к пешеходной зоне.

- Реконструкция фонтана «Мелодия», которая проходила в непростое для нашего города время, закончилась 26 июля.

Фонтан, благодаря помощи Саратовского отделения Сбербанка РФ, прекрасно отреставрирован, а его исторический облик и назначение, что очень важно, полностью восстановлены и сохранены. Несмотря на современное световое и звуковое оборудование, дизайн фонтана не выбивается из общей цветовой гаммы пешеходной зоны, а также не превращается в сверхдоминирующий «новодел». По-прежнему любимая саратовцами «Мелодия» находится в полной гармонии со зданием консерватории имени Л. В. Собинова.

Учитывая, что фонтан будет работать в самое теплое время года, с весны до конца сентября, для горожан важно получить и прекрасное место отдыха, где они смогут проводить слишком жаркие и душные дни. Для исторического центра очень важно наличие такого уголка.

Отдельно благодарим исполнителей за подбор сопровождающих композиций. Люди получили возможность прикоснуться к прекрасному, классической и современной музыке.

Считаю, что обновленная «Мелодия» позволит нам, саратовцам, в полной мере наслаждаться прогулкой по проспекту Кирова и станет прекрасным дополнением к нашей реконструированной пешеходной зоне. Теперь отдыхающие горожане и гости нашего города могут любоваться новым украшением проспекта Кирова, — поделилась Попова.

ИСТОЧНИК KP.RU