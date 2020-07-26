В Саратове открылся фонтан "Мелодия", который стал цвето-музыкальным

26 Июль 2020 2020-07-26T22:12:43+03:00

Расписание работы фонтана пока не известно [видео]

Изменить размер текста: A A

В Саратове после долгой реконструкции открылся фонтан "Мелодия" в самом сердце города.

На перекрестке улиц Радищева и пешеходного проспекта имени Кирова открылся обновленный фонтан "Мелодия".

Он находится между корпусами аграного университета и Саратовской консерваторией.

Долгое время фонтан не действовал. Сейчас, после реконструкции проспекта Кирова, за него взялись отдельно. Теперь струи из нескольких фонтанных чаш взмывают вверх в сопровождении музыки и цветового шоу.

В комментариях к видео открытия, которое разметил в своем инстаграм мэр Михаил Исаев, большинство читателей интересуются расписанием работы фонтана. Ответа пока не дано.

Видео из Инстаграма мэра Исаева.

ИСТОЧНИК KP.RU