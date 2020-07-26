В Саратове открылся фонтан "Мелодия", который стал цвето-музыкальным
Открытие фонтана "Мелодия" в Саратове.
В Саратове после долгой реконструкции открылся фонтан "Мелодия" в самом сердце города.
На перекрестке улиц Радищева и пешеходного проспекта имени Кирова открылся обновленный фонтан "Мелодия".
Он находится между корпусами аграного университета и Саратовской консерваторией.
Долгое время фонтан не действовал. Сейчас, после реконструкции проспекта Кирова, за него взялись отдельно. Теперь струи из нескольких фонтанных чаш взмывают вверх в сопровождении музыки и цветового шоу.
В комментариях к видео открытия, которое разметил в своем инстаграм мэр Михаил Исаев, большинство читателей интересуются расписанием работы фонтана. Ответа пока не дано.
Видео из Инстаграма мэра Исаева.
ИСТОЧНИК KP.RU