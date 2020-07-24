2020-07-24T08:49:28+03:00
Общество

В Саратове на Белоглинской дерево залили бетоном

Местные жители возмутились
Дарья Вострикова
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Сегодня, 24 июля, в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» Кирилл Кузнецов рассказал о вопиющем отношении к зеленым насаждениям.

Он объяснил, что на улице Белоглинская рабочие зачем-то забетонировали дерево.

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- Это новый метод посадки деревьев, мы ничего еще не понимаем, — написала Светлана Винокурова.

- И на камнях растут деревья, — сыронизировал пользователь под ником «Леха Свой».

Напомним, местные жители не раз жаловались на массовую опиловку деревьев, которая проходит в одно время с обновлением тротуаров. В некоторых случаях рабочие даже не смогли показать соответствующих документов на такие работы.

В мэрии объясняли, что убирают только старые и ветхие деревья, но у местных жителей есть свое мнение на этот счет.

Проблема даже попала в поле зрения председателя ГД Вячеслава Володина и вызвала его критику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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