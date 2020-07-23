Правила работы в колодцах изменят после гибели четырех человек в Саратовской области

23 Июль 2020 2020-07-23T16:14:29+03:00

В большинстве производственных травм виноват сам человек

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Сегодня, 23 июля, на заседании межведомственной комиссии по охране труда в Саратовской области обсудили уровень производственного травматизма.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минтруда, по итогам 2019 года он снизился на 10%. Также этот показатель ниже, чем в Приволжском федеральном округе и в целом по России.

К тому же в области увеличивается удельный вес организаций, не имевших случаев травматизма на производстве. Таких в 2005 году было 82%, а в 2019 — 94%.

В большинстве случаев в своих травмах виноваты сами люди. Человеческий фактор обусловлен низкой культурой безопасного труда, несоблюдением и игнорированием элементарных норм и правил.

Заместитель председателя правительства, министр труда и социальной защиты области Сергей Наумов обратил особое внимание на отравление людей в колодцах.

Так, 15 июля в Духовницком районе погибли три человека, 20-го — в Ершовском районе погиб один и двое пострадали.

- Хочу еще раз обратить внимание глав администраций муниципальных районов и руководителей предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства на недопустимость формального отношения к охране труда и прошу взять на особый контроль соблюдение правил безопасной работы в колодцах, — подчеркнул Сергей Наумов.

Он отметил, что необходимо усилить профилактическую работу среди населения, а также работников предприятий и организаций.

На заседании рассказали, что в 2019 году на 2,5 тыс. человек снизилось количество работников на вредных и опасных производствах, что свидетельствует об улучшении условий труда.

Также выяснилось, что будут разработаны правила охраны труда в здравоохранении. Этим уже занимается Поволжский межрегиональный филиал ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.

По словам Наумова, здравоохранение — одна из немногих сфер деятельности, для которой до сих пор не были разработаны правила по охране труда, «и мы можем по праву гордиться, что именно наши земляки и коллеги сделали важнейший шаг к тому, чтобы восполнить этот пробел законодательства».

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ИСТОЧНИК KP.RU