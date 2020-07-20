В канализации Ершова погиб мужчина
В Ершове Саратовской области произошла трагедия при работе в канализации.
Как сообщил «КП-Саратов» начальник областной службы спасения Юрий Юрин, ЧП случилось на улице Гагарина, 17.
Три человека спустились в пятиметровый канализационный колодец. Один из них, 52-летний мужчина, погиб на месте. Еще двух — 57 и 32 лет — госпитализировали в ЦРБ Ершовского района.
Тело достали спасатели. Фото Саратовской областной службы спасения
На месте работали областные спасатели, полиция, следователи СУ СКР.
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ИСТОЧНИК KP.RU