В канализации Ершова погиб мужчина

20 Июль 2020 2020-07-20T13:01:23+03:00

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В Ершове Саратовской области произошла трагедия при работе в канализации.

Как сообщил «КП-Саратов» начальник областной службы спасения Юрий Юрин, ЧП случилось на улице Гагарина, 17.

Три человека спустились в пятиметровый канализационный колодец. Один из них, 52-летний мужчина, погиб на месте. Еще двух — 57 и 32 лет — госпитализировали в ЦРБ Ершовского района.

Тело достали спасатели. Фото Саратовской областной службы спасения

На месте работали областные спасатели, полиция, следователи СУ СКР.

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ИСТОЧНИК KP.RU