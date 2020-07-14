Три человека насмерть задохнулись в выгребной яме в Саратовской области
В Духовницком районе Саратовской области сегодня, 14 июля, три человека погибли в выгребной яме.
- В селе Никольское 52-летний местный житель чистил выгребную яму во дворе соседа. Около часа дня 50-летняя супруга хозяина дома вышла во двор и увидела, что сосед спустился по лестнице в яму, где ему стало плохо, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
Женщина позвала мужа. Также прибежал его 42-летний брат, вместе с женщиной он спустился, чтобы вытащить пострадавшего, но сами потеряли сознание.
Прибывшая скорая помощь констатировала смерть двоих мужчин и женщины.
Следователи осмотрели место происшествия и тела погибших и организовали доследственную проверку.
Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судмедэкспертиза.
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ИСТОЧНИК KP.RU