2020-07-14T17:40:38+03:00
Происшествия

Три человека насмерть задохнулись в выгребной яме в Саратовской области

Следователи организовали проверку
Ольга Симонова
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Выгребная яма в селе Никольское, в которой погибли три человекаВыгребная яма в селе Никольское, в которой погибли три человекаФото: СУ СКР по Саратовской области
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В Духовницком районе Саратовской области сегодня, 14 июля, три человека погибли в выгребной яме.

- В селе Никольское 52-летний местный житель чистил выгребную яму во дворе соседа. Около часа дня 50-летняя супруга хозяина дома вышла во двор и увидела, что сосед спустился по лестнице в яму, где ему стало плохо, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Женщина позвала мужа. Также прибежал его 42-летний брат, вместе с женщиной он спустился, чтобы вытащить пострадавшего, но сами потеряли сознание.

Прибывшая скорая помощь констатировала смерть двоих мужчин и женщины.

Следователи осмотрели место происшествия и тела погибших и организовали доследственную проверку.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судмедэкспертиза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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