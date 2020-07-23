2020-07-23T12:16:10+03:00
Общество

Разрешено купание еще на двух пляжах

Всего в Саратовской области получены положительные заключения для работы 14 пляжей
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Официально разрешенных пляжей стало больше в Саратовской областиОфициально разрешенных пляжей стало больше в Саратовской областиФото: Александр Уриевский
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В Роспотребнадзоре по Саратовской области выдали еще два санитарно-эпидемиологических заключения на работу пляжей.

К списку из 12 разрешенных для купания пляжей добавились еще два: городской пляж на набережной в Балашове и ДОЛ Орленок» в Пугачевском районе. Об этом стало известно на заседании рабочей группы в областной думе по вопросам внутреннего и въездного туризма.

Еще 11 заявок находятся на рассмотрении, в том числе три базы отдыха из Энгельского района "Волжино", "Бодрость" и "Спектр" подали заявки на получения санитарно-эпидемиологических заключений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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