2020-07-22T08:48:37+03:00
Общество

В Саратовской области разрешено купаться на 12 пляжах

Эти объекты получили заключения Роспотребнадзора
Дарья Вострикова
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В Саратовской области сейчас можно отдыхать у воды можно лишь в 12 местах.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области, речь идет о парк-отеле «Хвалынский», базах отдыха «Юрист», «Домостроитель» , «Чайка» в Энгельсском районе, городском пляже на Покровских песках.

А также именно пляжах: СРОБДФ «Парус», городском вольском на острове Карачаровский по левому берегу Волги, городском в Хвалынске, городском МБУ «Благоустройство» в Марксе, в первом и седьмом микрорайонах Балакова МБСПУ «Комбинат благоустройства», МАУ «ПКИО» на Набережной в Пугачеве.

Напомним, на городских песках разрешили купаться не сразу. Сначала мэрия приглашала всех отдыхать, а потом оказалось, что этого делать нельзя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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