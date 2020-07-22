В мэрии Саратова пока не видели документов уголовного дела о халатности на 147 млн рублей

22 Июль 2020 2020-07-22T15:17:40+03:00

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В мэрии Саратова ничего не знают о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников МУП «Капитальное строительство». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. СУ СКР возбудило дело о халатности при строительстве детсада.

- Информация о возбуждении уголовного дела по факту халатности должностных лиц МКУ «Капитальное строительство» в администрацию города не поступала. В настоящее время администрацией города приняты меры для выяснения всех обстоятельств, — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Напомним, следствие считает, что в мае 2019 года был заключен муниципальный контракт на строительство детсада комбинированного вида в Ленинском районе. Стоимость объекта по смете составила более 147 млн рублей. В декабре 2019 года объект ввели в эксплуатацию. Прокуратура Ленинского района выявила, что был завышен объем отдельных видов работ.

Однако при приемке детсада заказчик несоответствия не заметил. Из-за халатности чиновников МКУ «Капитальное строительство» бюджету РФ причинен ущерб на сумму более 2,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU