В мэрии Саратова пока не видели документов уголовного дела о халатности на 147 млн рублей
В мэрии Саратова ничего не знают о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников МУП «Капитальное строительство». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. СУ СКР возбудило дело о халатности при строительстве детсада.
- Информация о возбуждении уголовного дела по факту халатности должностных лиц МКУ «Капитальное строительство» в администрацию города не поступала. В настоящее время администрацией города приняты меры для выяснения всех обстоятельств, — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
Напомним, следствие считает, что в мае 2019 года был заключен муниципальный контракт на строительство детсада комбинированного вида в Ленинском районе. Стоимость объекта по смете составила более 147 млн рублей. В декабре 2019 года объект ввели в эксплуатацию. Прокуратура Ленинского района выявила, что был завышен объем отдельных видов работ.
Однако при приемке детсада заказчик несоответствия не заметил. Из-за халатности чиновников МКУ «Капитальное строительство» бюджету РФ причинен ущерб на сумму более 2,5 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU