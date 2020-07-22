Бюджету РФ чиновники саратовского капстроительства нанесли ущерб 2,5 миллиона

22 Июль 2020 2020-07-22T11:12:29+03:00

При возведении детсада был завышен объем отдельных видов работ

Изменить размер текста: A A

В Волжском районе Саратова следователи возбудили дело по признакам халатности в отношении должностных лиц МКУ «Капитальное строительство».

- Следствие считает, что в мае 2019 года учреждение и ООО заключили муниципальный контракт на строительство детсада комбинированного вида в Ленинском районе. Стоимость объекта по смете составила более 147 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

В декабре 2019 года объект ввели в эксплуатацию. Прокуратура Ленинского района организовала проверку документации и того, что было выполнено, и выявила, что был завышен объем отдельных видов работ.

Однако при приемке детсада заказчик несоответствия не заметил. Из-за халатности чиновников МКУ «Капитальное строительство» бюджету РФ причинен ущерб на сумму более 2,5 млн рублей.

Расследование продолжается. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU