Прокуратура проверит дело о жестоком обращении с животными в Саратове

13 Июль 2020 2020-07-13T14:46:29+03:00

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Прокуратура Саратовской области проверит, как продвигается расследование уголовного дела о жестоком обращении с животными.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, соответствующее поручение дано прокурором Сергеем Филипенко.

Речь идет о деле в отношении сотрудников МБУ «Дорстрой». Ранее в СМИ неоднократно публиковалась информация о жестоком умерщвлении ими безнадзорных собак, в том числе на глазах детей. Например, отравление, убийство щенков. А также о плохом содержании животных в приютах.

Зоозащитники обратились в прокуратуру с просьбой проверить, по какой причине расследование дела идет так долго.

- В ходе проверки будет дана объективная оценка хода, возможной волокиты, — отметили в прокуратуре и подчеркнули, что будут приняты исчерпывающие меры реагирования, если факты подтвердятся.

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ИСТОЧНИК KP.RU