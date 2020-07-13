Прокуратура проверит дело о жестоком обращении с животными в Саратове
Прокуратура Саратовской области проверит, как продвигается расследование уголовного дела о жестоком обращении с животными.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, соответствующее поручение дано прокурором Сергеем Филипенко.
Речь идет о деле в отношении сотрудников МБУ «Дорстрой». Ранее в СМИ неоднократно публиковалась информация о жестоком умерщвлении ими безнадзорных собак, в том числе на глазах детей. Например, отравление, убийство щенков. А также о плохом содержании животных в приютах.
Зоозащитники обратились в прокуратуру с просьбой проверить, по какой причине расследование дела идет так долго.
- В ходе проверки будет дана объективная оценка хода, возможной волокиты, — отметили в прокуратуре и подчеркнули, что будут приняты исчерпывающие меры реагирования, если факты подтвердятся.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU