Михаилу Туватину продлили срок ареста в Саратове
Он проведет за решеткой до 9 августа
Михаил Туватин. Фото из соцсетей
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Михаил Туватин проведет под стражей до 9 августа.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по ходатайству следствия продлен срок его ареста.
Напомним, его обвиняют в убийстве девятилетней Лизы Киселевой в октябре прошлого года, а также сексуальном насилии в отношении ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU