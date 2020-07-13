Михаилу Туватину продлили срок ареста в Саратове

13 Июль 2020 2020-07-13T11:25:43+03:00

Он проведет за решеткой до 9 августа

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Михаил Туватин проведет под стражей до 9 августа.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по ходатайству следствия продлен срок его ареста.

Напомним, его обвиняют в убийстве девятилетней Лизы Киселевой в октябре прошлого года, а также сексуальном насилии в отношении ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU