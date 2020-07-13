Шесть деревьев рухнули в Саратове от сильного ветра

13 Июль 2020 2020-07-13T11:07:59+03:00

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В Саратове вечером 12 июля рухнули шесть деревьев.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, причиной тому стал шквалистый ветер.

Три дерева упали в Заводском районе, два — в Кировском и одно — в Ленинском.

Они повредили четыре автомобиля и линию электропередач. Еще одна линия оказалась порвана от сильного ветра.

Пострадавших нет.

Напомним, вечером в воскресенье в Саратове поднялся сильный ветер, началась гроза. Горожане активно делились фотографиями и видео стихии.

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ИСТОЧНИК KP.RU