Шесть деревьев рухнули в Саратове от сильного ветра
В Саратове вечером 12 июля рухнули шесть деревьев.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, причиной тому стал шквалистый ветер.
Три дерева упали в Заводском районе, два — в Кировском и одно — в Ленинском.
Они повредили четыре автомобиля и линию электропередач. Еще одна линия оказалась порвана от сильного ветра.
Пострадавших нет.
Напомним, вечером в воскресенье в Саратове поднялся сильный ветер, началась гроза. Горожане активно делились фотографиями и видео стихии.
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ИСТОЧНИК KP.RU