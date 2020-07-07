Ураган в Заводском районе: климатическое оружие или настроения природы

В Саратове сегодня, 7 июля, ураган прошелся по Заводскому району.

Предварительная статистика гласит: повалено 20 деревьев, помято семь машин, повреждено три крыши. При этом по области в основном тишина, весь пик непогоды пришелся на Саратов.

Эта машина также пострадала во время урагана. Фото из соцсетей

Так, крыша улетела со здания рядом с автосалоном Lada на Орджоникидзе. О пострадавших неизвестно, но кадры полета впечатляют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/789206" frameborder="0"></iframe> Со здания в Саратове слетела крыша.

Еще один инцидент произошел на Огородной улице. Там дерево упало на проезжую часть, когда на ней стояла Daewoo Nexia, а внутри был водитель. Ствол рухнул на водительское и переднее пассажирское сидения.

Водитель Daewoo Nexia чудом уцелел

Как сообщил «КП-Саратов» начальник облспаса Юрий Юрин, прибывшие спасатели помогли пострадавшему. От госпитализации шофер помятого авто отказался.

Машина оказалась разбитой и на улице Тульская, там почти с корнями природная стихия вырвала большое дерево.

Дерево оказалось вырвано почти с корнем. Фото из соцсетей

В социальных сетях в комментариях под постами на эту тему горожане ужасаются увиденному, некоторые шутят насчет климатического оружия, которым решили поразить Заводской район.

В Энгельсе не шелохнулось даже. Какое-то высокоточное климатическое оружие *** (использовали — прим. ред) по завчику, — отметил Алексей Банников.

Шаткие конструкции рушились во время непогоды. Фото из соцсетей

При этом не только покровчане, но даже некоторые жители других районов Саратова не заметили плохой погоды. Один из саратовцев отмечает, что в Юбилейном поселке только пыль поднялась.

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