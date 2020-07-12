Саратовцев и жителей Энгельса напугала страшная туча над Волгой
В воскресенье ясное небо и жара сменились на тучи в Саратове и Энгельсе. Облака висят совсем низко и будто в фильме, чем напугали и удивили местных жителей. Наиболее «зловещий» вид у скоплений над Волгой.
Напомним, о непогоде граждан предупреждало МЧС — дожде и грозе.
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Свои фотографии горожане начали публиковать и в соцсетях.
- Внимание! Надвигается выброс! Срочно найдите укрытие! — сыронизировал в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» Александр Глыва.
Буря в Энгельсе надвигается.
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ИСТОЧНИК KP.RU