Документы на открытие саратовского пляжа «Городские пески» до сих пор не поданы

9 Июль 2020 2020-07-09T15:43:35+03:00

Роспотребнадзор выдал уже шесть заключений на пляжи в области

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Владельцы саратовского пляжа «Городские пески» не подали документы в Роспотребнадзор для получения санитарно-эпидемиологического заключения.

Об этом на брифинге в Минздраве рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Роспотребнадзора Галина Архипова.

Она отметила, что ведомство выдало уже шесть заключений на пляжи в области. На восемь еще поданы документы. Однако от саратовского пляжа не было пакета документов.

Напомним, ранее выяснилось, что объявление об открытии пляжа «Городские пески» было ложным. Водопользователь не получил разрешения, следовательно сейчас пляж является несанкционированным.

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ИСТОЧНИК KP.RU