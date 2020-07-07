2020-07-07T21:44:24+03:00
Общество

Мэрия Саратова признала, что у городского пляжа нет разрешения от Роспотребнадзора

Между тем, 3 июля мэрия пригласила всех для безопасного купания. Уже есть один утонувший.
Екатерина Семенова
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Мэра Исаева здорово подставил арендатор городского пляжаМэра Исаева здорово подставил арендатор городского пляжаФото: Александр Уриевский
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Пресс-секретарь мэра Саратова Татьяна Плющева прокомментировала «Комсомольской правде – Саратов» ситуацию с функционированием городского пляжа на острове Покровские пески. По ее словам, мэрия была введена в заблуждение водопользователем, который скрыл, что у него нет положительного заключения от Роспотребнадзора.

- Купание на пляже «Городские пески» не разрешено Роспотребнадзором. Отметим, что ранее, 3 июля, администрацией Саратова действительно была распространена информация об открытии купального сезона, но она, как оказалось, являлась преждевременной.

Дело в том, что водопользователем акватории является частное юридическое лицо – «Парк Горького». По их информации, открыть купальный сезон им мешали претензии Государственной инспекции маломерных судов, которые были устранены. Именно со слов организации «Парк Горького» в пятницу было объявлено о начале купального сезона, в связи с получением юрлицом акта технического освидетельствования от ГИМС. Однако, как стало известно, предприниматель не имеет до сих пор разрешения от Роспотребнадзора, - сообщила Татьяна Плющева.

На сайте городской администрации еще 3 июля появилось сообщение о том, что «получены все разрешения от контрольно-надзорных ведомств, пляж «Городские пески» заработал полноценно. Теперь жители областного центра могут не только загорать там, но и искупаться в Волге без опасения за свои здоровье и благополучие».

В мэрии принесли извинения за распространенную ранее информацию.

Сегодня, 7 июля, у берега пляжа в воде найдено тело утонувшего мужчины.

Мэрия уверяла саратовцев в безопасности купания на пляже, но оказалось, что это не так

Мэрия уверяла саратовцев в безопасности купания на пляже, но оказалось, что это не так

ИСТОЧНИК KP.RU

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