Мэрия Саратова ввела жителей в заблуждение и отправила на несанкционированный пляж

7 Июль 2020 2020-07-07T21:25:11+03:00

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Глава Роспотребнадзора Саратовской области Ольга Кожанова на заседании координационного совета вечером 7 июля назвала лишь четыре пляжа, которые имеют право на полноценную работу: два в Хвалынском районе, по одному - в Вольске и Энгельсе

- Другие пляжи не имеют заключений и являются несанкционированными. Призываю глав администраций работать над этим вопросом, — сказала она.

Это вызвало вопрос у главы Саратова Михаила Исаева. Он заявил, что пляж «Городские пески» получил разрешение еще 27 июня. Действительно, 3 июля мэрия на официальном сайте опубликовала новость, что пляж начинает работу и купание на нем безопасно.

Ольга Кожанова опровергла его слова.

- У вас еще нет экспертизы даже. Разберитесь, — заявила она главе Саратова.

Губернатор Валерий Радаев заявил, что на следующей неделе необходимо провести отдельное совещание по открытию пляжей.

ИСТОЧНИК KP.RU