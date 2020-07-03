СМИ: в Вольском военном институте шесть курсантов заражены коронавирусом

3 Июль 2020 2020-07-03T22:05:18+03:00

Еще несколько человек ждут результатов тестов

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итуация в Вольском военном институте материального обеспечения набирает обороты.

Как сообщает местное издание «ПроВольск» со ссылкой на собственные источники, там якобы уже шесть курсантов заражены коронавирусом. Кроме того, есть опасения, что еще несколько тестов подтвердят COVID-19.

Ранее сообщалось только об одном зараженном. Областной Роспотребнадзор отказывается сообщать информацию, отмечая, что у военных есть свое ведомство.

Напомним, на минувшей неделе в Вольском районе торжественно открыли партизанскую деревню. Участие в мероприятиях приняли курсанты ВВИМО.

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ИСТОЧНИК KP.RU