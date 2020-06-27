Участвовавшие в параде на Красной площади курсантки из Вольска находятся на самоизоляции

27 Июнь 2020 2020-06-27T14:09:40+03:00

В партизанской деревне сейчас только те курсантки, кто не участвовал в Параде Победы Фото: Ольга Симонова

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Сегодня, 27 июня, в ходе презентации Военно-патриотического комплекса «Партизанская деревня» журналисту «Комсомольской правды – Саратов» показали созданный на территории комплекса музей.

Экспонаты музеяФото: Ольга Симонова

В нем множество экспонатов, от наград и оружия, до плакатов и газет того времени. Гостям музея также показали фильм о подвигах героев Великой Отечественной, выпускников Вольской военной школы.

Экспонаты музеяФото: Ольга Симонова

- Многое сам узнал здесь, погрузился в атмосферу, проникся. Нам важно знать, как все происходило. Многие из наших сверстников тогда отдали жизни за нашу родину, страну, — рассказал курсант, Максим Кузнецов, который переходит уже на третий курс. Сам он из Волгограда.

Курсант Максим КузнецовФото: Ольга Симонова

В филиале академии также обучаются и девушки, пожалуй, самые известные военные курсанты в стране и не только. Отличницы подготовки из Вольского филиала Академии материально-технического обеспечения ежегодно участвуют в параде на Красной площади в честь Дня Победы.

Участницы парада в Москве 24 июня 2020 года в партизанской деревне не появлялись - они на обязательной самоизоляции, так как приехали из Москвы.

Курсанты также рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Саратов», что строили землянки, копали, возводили деревню только парни - девушек к тяжелой работе не привлекали.

Плакаты партизанского движенияФото: Ольга Симонова

ИСТОЧНИК KP.RU