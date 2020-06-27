Лазарет, баня, типография в землянке: саратовских журналистов познакомили с партизанским бытом военных лет

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:19:05+03:00

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Сегодня, 27 июня, в Вольском филиале академии материально-технического обеспечения прошло мероприятие ко Дню партизан и подпольщиков, который будет отмечаться 29 июня.

- К 75-летию победы открылась партизанская деревня. Мы брали источники из истории: журналов, книг. Замминистра обороны Булгаков направил нас на создание этой деревни, — рассказал начальник Вольского филиала академии Вячеслав Зенков.

Начальник Вольского филиала Академии полковник Вячеслав ЗенковФото: Ольга Симонова

Курсанты тут участвуют, как во время занятий, историческая форма на них, конечно, новодел. Все помещения здесь, землянки сделаны их руками. Стартовало строительство 29 июня 2019, сдача объектов было 20 октября, но деревня совершенствуется до сих пор, свозятся некоторые объекты, привозят что-то с раскопок.

В деревне попытались воссоздать быт партизанФото: Ольга Симонова

На одной из локаций в представлении участвовала не совсем обычная актриса - лошадь. Однако она очень профессионально держалась и украшала собой «сцену».

Без лошадей партизанам - никудаФото: Ольга Симонова

На ещё одной локации были песни у костра, также зрителям и журналистам показали смену часового, военную типографию, в которой есть реальный типографский рабочий станок, оставшийся с военных времён, печатная машинка 1939 года, реплики советских плакатов, газет сороковых годов.

Печатный станокФото: Ольга Симонова

Присутствующих сводили в медпункт, где показали театрализированную сцену лечения раненного, провели "операцию".

Операция в партизанском лазаретеФото: Ольга Симонова

Показали журналистам и построенную тут действующую солдатскую баню.

Кроме открытия «Партизанской деревни» в Вольске сегодня проводят реконструкции военных событий с участием курсантов.

Оружия в партизанской деревне много, в основном отечественного, не трофейногоФото: Ольга Симонова

В ооформлении задействованы экспонаты и информационные материалы Саратовского музея боевой и трудовой славы. Часть экспонатов посвящены герою войны, уроженцу Балашовского района Н.Н.Ревякину - организатору подпольного движения в Севастополе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/787390" frameborder="0"></iframe> Кто сказал, что надо бросить песни на войне?....

ИСТОЧНИК KP.RU