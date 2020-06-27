2020-06-27T12:19:05+03:00
Общество

Лазарет, баня, типография в землянке: саратовских журналистов познакомили с партизанским бытом военных лет

В Вольске открылась «Партизанская деревня» [фото, видео]
Ольга СИМОНОВА
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Военно-патриотический комплекс «Партизанская деревня»Военно-патриотический комплекс «Партизанская деревня»Фото: Ольга Симонова
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Сегодня, 27 июня, в Вольском филиале академии материально-технического обеспечения прошло мероприятие ко Дню партизан и подпольщиков, который будет отмечаться 29 июня.

- К 75-летию победы открылась партизанская деревня. Мы брали источники из истории: журналов, книг. Замминистра обороны Булгаков направил нас на создание этой деревни, — рассказал начальник Вольского филиала академии Вячеслав Зенков.

Начальник Вольского филиала Академии полковник Вячеслав Зенков Фото: Ольга Симонова

Начальник Вольского филиала Академии полковник Вячеслав ЗенковФото: Ольга Симонова

Курсанты тут участвуют, как во время занятий, историческая форма на них, конечно, новодел. Все помещения здесь, землянки сделаны их руками. Стартовало строительство 29 июня 2019, сдача объектов было 20 октября, но деревня совершенствуется до сих пор, свозятся некоторые объекты, привозят что-то с раскопок.

В деревне попытались воссоздать быт партизан Фото: Ольга Симонова

В деревне попытались воссоздать быт партизанФото: Ольга Симонова

На одной из локаций в представлении участвовала не совсем обычная актриса - лошадь. Однако она очень профессионально держалась и украшала собой «сцену».

Без лошадей партизанам - никуда Фото: Ольга Симонова

Без лошадей партизанам - никудаФото: Ольга Симонова

На ещё одной локации были песни у костра, также зрителям и журналистам показали смену часового, военную типографию, в которой есть реальный типографский рабочий станок, оставшийся с военных времён, печатная машинка 1939 года, реплики советских плакатов, газет сороковых годов.

. Фото: Ольга Симонова

.Фото: Ольга Симонова

Печатный станок Фото: Ольга Симонова

Печатный станокФото: Ольга Симонова

Присутствующих сводили в медпункт, где показали театрализированную сцену лечения раненного, провели "операцию".

Операция в партизанском лазарете Фото: Ольга Симонова

Операция в партизанском лазаретеФото: Ольга Симонова

Показали журналистам и построенную тут действующую солдатскую баню.

Кроме открытия «Партизанской деревни» в Вольске сегодня проводят реконструкции военных событий с участием курсантов.

Оружия в партизанской деревне много, в основном отечественного, не трофейного Фото: Ольга Симонова

Оружия в партизанской деревне много, в основном отечественного, не трофейногоФото: Ольга Симонова

В ооформлении задействованы экспонаты и информационные материалы Саратовского музея боевой и трудовой славы. Часть экспонатов посвящены герою войны, уроженцу Балашовского района Н.Н.Ревякину - организатору подпольного движения в Севастополе.

. Фото: Ольга Симонова

.Фото: Ольга Симонова

Кто сказал, что надо бросить песни на войне?....

ИСТОЧНИК KP.RU

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Лазарет, баня, типография в землянке: саратовских журналистов познакомили с партизанским бытом военных лет
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