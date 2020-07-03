С начала купального сезона в Саратовской области уже утонули двое детей
В Саратове инспекторы ГИМС провели профилактический рейд на популярном месте для купания – под мостом Саратов – Энгельс в Саратове. Несмотря на большое количество отдыхающих здесь, купаться в этом месте запрещено и опасно.
Инспекторы предупреждали отдыхающих об опасности купания в подобных местах, раздавали памятки и листовки. Об этом рассказали в телеграм-канале "СтопКоронавирус _ Саратовская область".
С начала купального сезона в регионе утонули 12 человек, из них двое - дети. При этом на сегодняшний день открыт официально полностью, а не только в режиме солярия, лишь один пляж – Энгельсский городской пляж.
ИСТОЧНИК KP.RU