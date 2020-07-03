2020-07-03T15:35:54+03:00
Происшествия

С начала купального сезона в Саратовской области уже утонули двое детей

Всего погибших на воде уже 12 человек - ГИМС
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Пока в регионе официально работает полностью только один пляж - в ЭнгельсеПока в регионе официально работает полностью только один пляж - в ЭнгельсеФото: Александр Уриевский
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В Саратове инспекторы ГИМС провели профилактический рейд на популярном месте для купания – под мостом Саратов – Энгельс в Саратове. Несмотря на большое количество отдыхающих здесь, купаться в этом месте запрещено и опасно.

Инспекторы предупреждали отдыхающих об опасности купания в подобных местах, раздавали памятки и листовки. Об этом рассказали в телеграм-канале "СтопКоронавирус _ Саратовская область".

С начала купального сезона в регионе утонули 12 человек, из них двое - дети. При этом на сегодняшний день открыт официально полностью, а не только в режиме солярия, лишь один пляж – Энгельсский городской пляж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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