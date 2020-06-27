Пляжи в Саратове официально не открылись, в Энгельсе купаются вовсю
С сегодняшнего дня, 27 июня, введенные из-за коронавируса ограничения на посещение пляжей снимаются и теперь жители Саратова и Энгельса могут спокойно загорать и отдыхать.
Корреспондент «КП-Саратов» побывал на городском пляже Энгельса и рассказал, что у горожан летний отдых проходит вовсю, после такой продолжительной изоляции. Кто-то загорает, как и разрешено, а некоторые люди заходят в воду, хотя пока что на это существует запрет.
.Фото: Александр Уриевский
В администрации Энгельсского района сообщали о том, что зона отдыха готова к приему горожан. Оборудованы спасательные вышки, установлены туалеты, зонты и шезлонги, работают душевые.
Отметим, что в Саратове пляжи пока что не открыты. Накануне в мэрии заявили, что пляж на острове Покровские пески и солярий в Затоне ждут одобрения от Роспотребнадзора.
В Энгельсе заработал городской пляж.
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ИСТОЧНИК KP.RU