Андрей Воробьев о драке в областной думе: Ситуация вопиющая

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:01:07+03:00

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Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») прокомментировал инцидент, который сегодня произошел в региональном парламенте. Напомним, участники заседания устроили драку и обливали друг друга водой. Потасовка началась после того, как коммунист Николай Бондаренко подошел к единороссу Анатолию Ципящуку и стал крутить у него перед лицом мобильным телефоном. В ответ тот кинул в оппозиционера бутылкой с водой.

- Ситуация вопиющая. Коллеги от КПРФ уже не первый месяц намеренно срывают заседания рабочих групп, комитетов и заседаний думы. Они постоянно оскорбляли представителей других партий, грубо нарушали регламент и провоцировали скандалы. Особенно в этом отличился блогер Николай Бондаренко, который становился зачинщиком скандалов, снимал все на камеру мобильного телефона и на своем YouTube-канале выкладывал небольшие отрезки видео, представляя себя защитником интересов людей.

Сегодняшний конфликт начался на фоне обсуждения кандидатур тех, кому будет вручена почетная грамота Саратовской областной думе. На заседании комитета коммунисты выдвигали свою кандидатуру — Максима Алимова, который является сыном депутата Госдумы РФ Ольги Алимовой (КПРФ). Большинство членов комитета решили, что награждать родственника депутата — нелогично и нечестно. В Саратовской области есть множество достойных кандидатур, которых бы стоило отметить — врачей, учителей, работников сельского хозяйства. Полагаю, что в ответ на отказ награждать сына депутата Госдумы коллеги от КПРФ решили сделать все, чтобы сорвать сегодняшнее заседание думы. И вместо того, чтобы рассматривать действительно важные для жителей области вопросы, депутатам приходилось выслушивать голословные нападки коммунистов и пресекать их попытки увести обсуждение в сторону.

Каждый имеет право, чтобы высказать свою позицию. Но некоторые под прикрытием этого права продавливают свои интересы в ущерб интересам людей, - заявил Воробьев.

ИСТОЧНИК KP.RU