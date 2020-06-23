Председатель комитета по имуществу попыталась объяснить ситуацию с закрытием газетных киосков в Саратове

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:31:20+03:00

Действия мэрии могут привести к тому, что киоски исчезнут Фото: Екатерина Семенова

Изменить размер текста: A A

Администрация Саратова попыталась объяснить ситуацию с киосками по продаже печатной продукции, о которой ранее сообщалось в материале «В Саратове власти собираются выкинуть на улицы сотни людей». В «КП-Саратов» был направлен официальный комментарий за подписью Светланы Чеконовой, председателя комитета по имуществу.

Она заявила, что в городе ведется планомерная работа по высвобождению земельных участков от незаконных конструкций. Делается это по поручению главы Саратова Михаила Исаева. При этом инвентаризация, по ее словам, выявила газетные киоски, у которых истек срок аренды или участок используется не по назначению.

Светлана Чеконова отметила, что из 96 объектов 57 размещены законно. Остальным направлены претензии о незаконном обогащении, внесены предупреждения или поданы иски об освобождении участков в связи с истечением срока аренды.

- Муниципалитет требует освободить земельные участки, на которые отсутствуют права у третьих лиц. Лишь после приведения участка в первоначальное состояние мы вновь сможем инициировать конкурсную процедуру по предоставлению его в аренду, — заявила чиновница.

Тем не менее, это не объясняет причин, почему конкурсы не были проведены в декабре прошлого года.

Генеральный директор ИД «Волга-Медиа» («Комсомольская правда» и «Аргументы и факты») Мария Усова также напомнила, что ранее наличие объектов на земельном участке не было препятствием для отказа от конкурсных процедур.

- В этом году для администрации этот момент стал камнем преткновения. Но чиновники, наверное, не видят отличий между елками, бахчевыми и газетами. Пресса не является сезонным продуктом, а относится к предприятиям непрерывного цикла, которые работали даже в период самоизоляции, — заявила она, ссылаясь на Указ президента РФ Владимира Путина №239 от 2 апреля 2020 года «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Она подчеркнула, что речь идет не столько о распространителях прессы, а об издателях газет и журналов, на которых ограничительные меры сказались самым тяжелым образом.

- Они в буквальном смысле считают каждую копейку. И отсутствие продаж тиражей приведет в первую очередь к сокращению штата журналистов и, возможно, к прекращению существования издания, — отметила Мария Усова.

Печатная продукция пользуется спросом у жителей СаратоваФото: Екатерина Семенова

Напомним, в Саратове чиновников комитета по имуществу заподозрили в давлении на бизнес. Похожая ситуация произошла в прошлом году, когда бизнесмен пытался получить земельный участок для ведения коммерческой деятельности, однако получил отказ (по мнению следователей СУ СКР, незаконный), при этом вскоре участок был передан другому лицу. Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU