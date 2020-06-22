Чиновников комитета по имуществу Саратова заподозрили в препятствовании бизнесу

22 Июнь 2020 2020-06-22T20:47:27+03:00

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В Саратове возбуждено уголовное дело о превышении полномочий и препятствовании в предпринимательской деятельности.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о действиях сотрудников администрации города.

По версии следствия, в апреле 2019 года бизнесмен попытался взять в аренду участок в Заводском районе, чтобы организовать там магазин. Но ему было отказано — якобы землю планировали использовать для муниципальных нужд. Однако в январе 2020 года участок отдали в аренду другому человеку, который и построил там магазин.

- Решение об отказе индивидуальному предпринимателю в проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка повлекло существенное нарушение ее прав и законных интересов, виде создания препятствий для осуществления предпринимательской деятельности, — отметили в СУ СКР области.

Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU