Чиновников комитета по имуществу Саратова заподозрили в препятствовании бизнесу
В Саратове возбуждено уголовное дело о превышении полномочий и препятствовании в предпринимательской деятельности.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о действиях сотрудников администрации города.
По версии следствия, в апреле 2019 года бизнесмен попытался взять в аренду участок в Заводском районе, чтобы организовать там магазин. Но ему было отказано — якобы землю планировали использовать для муниципальных нужд. Однако в январе 2020 года участок отдали в аренду другому человеку, который и построил там магазин.
- Решение об отказе индивидуальному предпринимателю в проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка повлекло существенное нарушение ее прав и законных интересов, виде создания препятствий для осуществления предпринимательской деятельности, — отметили в СУ СКР области.
Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU