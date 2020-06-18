2020-06-18T14:30:28+03:00
Общество

Вопросом сохранения деревьев в Саратове займется новая структура мэрии

Следить за зелеными насаждениями будет один из городских комитетов
Дарья Вострикова
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За сносом, обрезкой и уходом за зелеными насаждениями в Саратове будет следить городской комитет по строительству и инженерной защите. Такое решение было принято сегодня, 18 июня, на заседании местной думы.

Председатель комитета Павел Овчинников отметил, что предположительно для реализации этих полномочий создадут новое структурное подразделение из семи профильных специалистов. Его сформируют в течение 10 дней.

Финансирование перераспределят внутри администрации. Сейчас в комитете работают два эколога — кандидаты наук.

Мэр Саратова Михаил Исаев отметил, что город ожидает огромная работа в этом направлении. Вопросами озеленения будут заниматься ландшафтные дизайнеры и другие профессионалы. Планируется подключить общественников и представителей из научного сообщества.

Напомним, ранее граждане не раз жаловались на незаконную вырубку деревьев в Саратове, на это отреагировал Вячеслав Володин. В администрации говорили о сносе только старых и больных деревьев, но у местных жителей другое мнение на этот счет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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