2020-06-13T21:55:46+03:00
Общество

Саратовский музыкант ответил Урганту на идею отправить Ефремова в Саратов

Ответ на предложение отправить Михаила Ефремова отбывать наказание в драмтеатр Саратова записал актер и музыкант Василий Уриевский
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Михаил Ефремов. Фото: GLOBAL LOOK PRESSМихаил Ефремов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На предложение Андрея Урганта отправить актера Михаила Ефремова после пьяного ДТП вместо колонии в саратовский драматический театр ответили в Саратове.

Выпускник театрального факультета Саратовской консерватории им. Л.В. Собинова, актер и музыкант Василий Уриевский записал видео в ответ на предложение отправить отбывать наказание Михаила Ефремова вместо колонии в саратовский драмтеатр.

Напомним, такую мысль в комментарии «Комсомольской правде» высказал актер и друг Ефремова Андрей Ургант.

На предложение Андрея Урганта отправить актера Михаила Ефремова вместо колонии в саратовский театр ответили в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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