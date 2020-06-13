Саратовский музыкант ответил Урганту на идею отправить Ефремова в Саратов
На предложение Андрея Урганта отправить актера Михаила Ефремова после пьяного ДТП вместо колонии в саратовский драматический театр ответили в Саратове.
Выпускник театрального факультета Саратовской консерватории им. Л.В. Собинова, актер и музыкант Василий Уриевский записал видео в ответ на предложение отправить отбывать наказание Михаила Ефремова вместо колонии в саратовский драмтеатр.
Напомним, такую мысль в комментарии «Комсомольской правде» высказал актер и друг Ефремова Андрей Ургант.
На предложение Андрея Урганта отправить актера Михаила Ефремова вместо колонии в саратовский театр ответили в Саратове.
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ИСТОЧНИК KP.RU