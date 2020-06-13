Саратовский музыкант ответил Урганту на идею отправить Ефремова в Саратов

13 Июнь 2020 2020-06-13T21:55:46+03:00

Ответ на предложение отправить Михаила Ефремова отбывать наказание в драмтеатр Саратова записал актер и музыкант Василий Уриевский

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На предложение Андрея Урганта отправить актера Михаила Ефремова после пьяного ДТП вместо колонии в саратовский драматический театр ответили в Саратове.

Выпускник театрального факультета Саратовской консерватории им. Л.В. Собинова, актер и музыкант Василий Уриевский записал видео в ответ на предложение отправить отбывать наказание Михаила Ефремова вместо колонии в саратовский драмтеатр.

Напомним, такую мысль в комментарии «Комсомольской правде» высказал актер и друг Ефремова Андрей Ургант.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/784785" frameborder="0"></iframe> На предложение Андрея Урганта отправить актера Михаила Ефремова вместо колонии в саратовский театр ответили в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU