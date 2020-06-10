Ургант предложил отправить Михаила Ефремова в Саратов вместо колонии

10 Июнь 2020 2020-06-10T22:14:54+03:00

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Актер Андрей Ургант предложил «сослать» своего друга Михаила Ефремова в Саратов.

- Человек нажрался, впилился и убил другого человека. Вот так и можно прокомментировать. Единственное, говорят сейчас, что хотят наказать его — отправить в колонию на 8 или 6 лет за разные преступления. А я бы взял и послал его в город Саратов на семь лет работать в саратовском русском драматическом театре. Вот это было бы круто. Что бы он тогда делал, я не знаю, потому что он не сможет без Москвы, — цитирует «КП-Санкт-Петербург» слова Урганта.

При этом актер не отвернулся от Михаила Ефремова, с которым поддерживает дружеские отношения.

- Но от этого Миша не перестанет быть моим другом. И если ему понадобится моя помощь, я всегда ему окажу любое содействие. Это мой друг и все. Как бы я к этому не относился, это не имеет к этому никакого отношения. Если бы он был Геббельс, тогда бы я мог относиться не очень хорошо. А поскольку он не Геббельс, а просто идиот, то никак не могу это комментировать — сказал он.

Напомним, смертельная авария с участием актера Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня в Москве. По предварительной версии, он, будучи нетрезвым и под воздействием наркотиков, врезался в фургон, водитель которого погиб в больнице.

Михаилу Ефремову предъявлено обвинение. Его отправили под домашний арест.

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ИСТОЧНИК KP.RU