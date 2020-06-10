2020-06-10T22:14:54+03:00
Происшествия

Ургант предложил отправить Михаила Ефремова в Саратов вместо колонии

Актер Андрей Ургант назвал своего друга Михаила Ефремова «просто идиотом»
Екатерина Семенова
Поделиться:
Михаил Ефремов в Москве выехал на встречную полосу и врезался в грузовикМихаил Ефремов в Москве выехал на встречную полосу и врезался в грузовик
Изменить размер текста:

Актер Андрей Ургант предложил «сослать» своего друга Михаила Ефремова в Саратов.

- Человек нажрался, впилился и убил другого человека. Вот так и можно прокомментировать. Единственное, говорят сейчас, что хотят наказать его — отправить в колонию на 8 или 6 лет за разные преступления. А я бы взял и послал его в город Саратов на семь лет работать в саратовском русском драматическом театре. Вот это было бы круто. Что бы он тогда делал, я не знаю, потому что он не сможет без Москвы, — цитирует «КП-Санкт-Петербург» слова Урганта.

При этом актер не отвернулся от Михаила Ефремова, с которым поддерживает дружеские отношения.

- Но от этого Миша не перестанет быть моим другом. И если ему понадобится моя помощь, я всегда ему окажу любое содействие. Это мой друг и все. Как бы я к этому не относился, это не имеет к этому никакого отношения. Если бы он был Геббельс, тогда бы я мог относиться не очень хорошо. А поскольку он не Геббельс, а просто идиот, то никак не могу это комментировать — сказал он.

Напомним, смертельная авария с участием актера Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня в Москве. По предварительной версии, он, будучи нетрезвым и под воздействием наркотиков, врезался в фургон, водитель которого погиб в больнице.

Михаилу Ефремову предъявлено обвинение. Его отправили под домашний арест.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове оправдали застройщика по делу об обманутых дольщиках
Ургант предложил отправить Михаила Ефремова в Саратов вместо колонии
Первую атаку сегодня отразила: жители Саратова защищают зеленые насаждения от спила
Экс-директор научного института в Саратове вымогал взятки у своих сотрудников
Депутат Саратовской облдумы Андрей Воробьев встретился с медработниками, записавшими обращение к президенту РФ
Самоизоляция в Саратове: спасатели начали дежурить в Затоне
На Волге около Князевки обнаружили нефтяное пятно
Студенты ПИУ РАНХиГС присоединились к всероссийской акции «#Russia1Love»
В поселке под Энгельсом появился новый мясокомбинат
Житель Ровенского района отдаст 302 тыс. рублей за незаконную вырубку деревьев
Мошенник убедил саратовца перечислить незнакомцам 204 тыс. рублей
В Ершове мужчина забил сожительницу накануне 8 марта
МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России
В районах Саратовской области не планируют снимать ограничения, несмотря на низкую заболеваемость
Завтра Алексей Зелепукин ответит на вопросы саратовцев
Погода на выходные с 12 по 14 июня в Саратове: горожан ждет жара, грозы и усиление ветра
В Саратове случилось массовое ДТП с участием Lexus и двух маршруток
Выпускникам на ЕГЭ не будут выдавать маски и перчатки