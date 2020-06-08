В Саратовской области снимают карантин по коронавирусу в Самойловском и Вольском районах
Ряд территорий Саратовской области объявили свободными от карантина по заболеваемости коронавирусом. Это заявление сделал 8 июня на заседании оперштаба председатель правительства региона Александр Стрелюхин.
В Самойловском районе Саратовской области был введен карантин из-за коронавируса 15 мая.
- Со 2 июня там ежедневный прирост заболеваемости оказался в 2-3 раза ниже среднеобластного. И это позволяет на основании предписания главного санитарного врача отменить карантин, - сказал Стрелюхин.
Он также заявил, что подписано постановление о снятии карантинных ограничений по COVID-19 в селах Черкаское и Спасское Вольского района. На территории этих сел отсутствуют случаи заболевания в семьях, что позволяет отменить карантин. Он был введен в этих селах 2 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU