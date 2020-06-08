В Саратовской области открывают храмы, бани, стоматологии и кладбища

8 Июнь 2020 2020-06-08T22:03:31+03:00

Доступ в храмы возможен только при ограниченном количестве прихожан Фото: Александр Уриевский

Приезжих из Москвы больше не будут просить самоизолироваться

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В Саратовской области открывают бани, сауны и стоматологические кабинеты.

Кроме того, снимается режим самоизоляции для лиц прибывающих из Москвы и Московской области. Об этом в ходе оперативного штаба 8 июня заявил председатель правительства области Александр Стрелюхин.

Кроме этого, в регионе разрешено посещение храмов, мечетей и синагог, которые были закрыты на период распространения коронавируса. Это возможно при условии не более 100 человек одновременно и чтобы на каждого приходилось не менее 4 кв. метров пространства. Также всем разрешили поездки на кладбища с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил.

Как заявил Стрелюхин, также становится возможна работа РКЦ по предварительной записи.

Все эти ограничения снимаются с 11 июня.

Ранее Стрелюхин заявил об отмене пропускного режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU