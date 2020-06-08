2020-06-08T22:03:31+03:00
Общество

В Саратовской области открывают храмы, бани, стоматологии и кладбища

Приезжих из Москвы больше не будут просить самоизолироваться
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Доступ в храмы возможен только при ограниченном количестве прихожанДоступ в храмы возможен только при ограниченном количестве прихожанФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

В Саратовской области открывают бани, сауны и стоматологические кабинеты.

Кроме того, снимается режим самоизоляции для лиц прибывающих из Москвы и Московской области. Об этом в ходе оперативного штаба 8 июня заявил председатель правительства области Александр Стрелюхин.

Кроме этого, в регионе разрешено посещение храмов, мечетей и синагог, которые были закрыты на период распространения коронавируса. Это возможно при условии не более 100 человек одновременно и чтобы на каждого приходилось не менее 4 кв. метров пространства. Также всем разрешили поездки на кладбища с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил.

Как заявил Стрелюхин, также становится возможна работа РКЦ по предварительной записи.

Все эти ограничения снимаются с 11 июня.

Ранее Стрелюхин заявил об отмене пропускного режима.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Советского района получил срок за коноплю в сундуке
Когда в Саратове откроют парки: Роспотребнадзор объявил дату
Мужчина убил пенсионерку в Лысых Горах из-за телефона и надругался над трупом
ПИУ РАНХиГС проведет онлайн-собрание для родителей абитуриентов
В Саратове автоматически продлевают льготы по оплате ЖКУ и взносов на капремонт
Жители Комсомольского поселка требуют от мэрии восстановить разбитую дорогу
В Саратове росгвардейцы задержали грабителя, отобравшего золото у старушки
На обвиняемого в изнасиловании старушки под Саратовом возбудили дело за покушение на убийство
Объявлен четвертый аукцион на ремонт театра оперы и балета
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 9 июня 2020 года: федеральный штаб подтвердил данные по региону
В Саратовской области за три года отловят 4 137 собак
Директор фирмы в Саратове отделался 50-тысячным штрафом за разбитые упавшей стеной машины
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
В Балакове ищут 36-летнего Владимира Шапова
Семь улиц в Саратове остались без воды
Житель Волгограда обманул саратовца при покупке в интернете
В Саратове спасатели сняли с руки семимесячного ребенка подшипник
Жительница Балакова отработает долг в 45 тыс. рублей перед ребенком
В Саратовской области сгорели баня и сарай
Эковолонтёрство: узнай, насколько это круто!
Найденная под мостом в Саратове женщина оказалась убитой: подозреваемый задержан