В Саратовской области открывают храмы, бани, стоматологии и кладбища
В Саратовской области открывают бани, сауны и стоматологические кабинеты.
Кроме того, снимается режим самоизоляции для лиц прибывающих из Москвы и Московской области. Об этом в ходе оперативного штаба 8 июня заявил председатель правительства области Александр Стрелюхин.
Кроме этого, в регионе разрешено посещение храмов, мечетей и синагог, которые были закрыты на период распространения коронавируса. Это возможно при условии не более 100 человек одновременно и чтобы на каждого приходилось не менее 4 кв. метров пространства. Также всем разрешили поездки на кладбища с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил.
Как заявил Стрелюхин, также становится возможна работа РКЦ по предварительной записи.
Все эти ограничения снимаются с 11 июня.
Ранее Стрелюхин заявил об отмене пропускного режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU