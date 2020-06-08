В Саратовской области отменяется пропускной режим из-за коронавируса
В регионе отменяется пропускной режим, ввыеденный из-за пандемии коронавируса.
При этом продлевается режим ограничительных мероприятий до 21 июня. Это означает - масочный режим и режим повышенной готовности, а также самоизоляцию для отдельных категорий граждан, попадающих в зону риска.
Под запретом по-прежнему работа ресторанов, учреждений культуры и т. д., где есть массовые мероприятия.
Об этом на заседании оперативного штаба по коронавирусу 8 июня заявил вице-губернатор, председатель правительства Александр Стрелюхин.
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ИСТОЧНИК KP.RU