Саратовская прокуратура выясняет, откуда взялось пятно нефти на Волге в районе нефтехранилищ

6 Июнь 2020 2020-06-06T22:38:38+03:00

Пятно нефти возле Саратова было обнаружено недалеко от железнодорожного моста через Волгу

Пока отобраны пробы воды и определяется степень загрязнения

Изменить размер текста: A A

Прокуроры Саратовской области вместе с коллегами из Заводского района Саратова 6 июня официально начали проверку после обнаружения нефтяного пятна на Волге в районе Увека.

- Совместно со специалистами лаборатории отобраны пробы воды для определения степени загрязнения, - сообщила областная прокуратура в своем Инстаграм.

Какие меры будут по этому поводу приниматься – решать по результатам проверки.

В районе Увека находятся нефтехранилища крупной российской компании.

ИСТОЧНИК KP.RU