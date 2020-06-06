2020-06-06T22:38:38+03:00
Происшествия

Саратовская прокуратура выясняет, откуда взялось пятно нефти на Волге в районе нефтехранилищ

Пока отобраны пробы воды и определяется степень загрязнения
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Пятно нефти возле Саратова было обнаружено недалеко от железнодорожного моста через ВолгуПятно нефти возле Саратова было обнаружено недалеко от железнодорожного моста через Волгу
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Прокуроры Саратовской области вместе с коллегами из Заводского района Саратова 6 июня официально начали проверку после обнаружения нефтяного пятна на Волге в районе Увека.

- Совместно со специалистами лаборатории отобраны пробы воды для определения степени загрязнения, - сообщила областная прокуратура в своем Инстаграм.

Какие меры будут по этому поводу приниматься – решать по результатам проверки.

В районе Увека находятся нефтехранилища крупной российской компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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