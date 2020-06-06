Саратовская прокуратура выясняет, откуда взялось пятно нефти на Волге в районе нефтехранилищ
Пока отобраны пробы воды и определяется степень загрязнения
Пятно нефти возле Саратова было обнаружено недалеко от железнодорожного моста через Волгу
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Прокуроры Саратовской области вместе с коллегами из Заводского района Саратова 6 июня официально начали проверку после обнаружения нефтяного пятна на Волге в районе Увека.
- Совместно со специалистами лаборатории отобраны пробы воды для определения степени загрязнения, - сообщила областная прокуратура в своем Инстаграм.
Какие меры будут по этому поводу приниматься – решать по результатам проверки.
В районе Увека находятся нефтехранилища крупной российской компании.
ИСТОЧНИК KP.RU