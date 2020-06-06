На Волге обнаружено масляное пятно
Утром 6 июня жители Саратова заметили масляное пятно на Волге.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, оно находилось в районе Увека.
Все экстренные службы продолжают работу на месте ЧП. Фото Саратовской областной службы спасения
Вызов в экстренные службы города и области поступил в 10:50. На место сразу выехали областные и городские спасатели, химическо-дозиметрическая лаборатория и оперативная группа для проведения разведки облспаса, представители администрации Саратова, полиция.
Идут работы по локализации пятна. Фото Саратовской областной службы спасения
Были начата срочные работы по локализации пятна — его огородили бонами на площади порядка 70 кв. метров.
Выставлены боновые заграждения. Фото Саратовской областной службы спасения
Сейчас ведется уборка загрязнения. Специалисты также выясняют причины его появления.
Специалисты выясняют происхождение и состав пятна. Фото Саратовской областной службы спасения
- Угрозы распространения нет, ситуация полностью под контролем. Все службы отреагировали своевременно и комплексно, — заявил руководитель Саратовской областной службы спасения Юрия Юрин.
На месте работают специалисты. Фото Саратовской областной службы спасения
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ИСТОЧНИК KP.RU