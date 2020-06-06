2020-06-06T12:39:32+03:00
Происшествия

На Волге обнаружено масляное пятно

Началась экстренная локализация и уборка загряжнения [фото]
Екатерина Семенова
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Пятно загрязнения обнаружено на Волге в районе Увека. Фото Саратовской областной службы спасенияПятно загрязнения обнаружено на Волге в районе Увека. Фото Саратовской областной службы спасения
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Утром 6 июня жители Саратова заметили масляное пятно на Волге.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, оно находилось в районе Увека.

Все экстренные службы продолжают работу на месте ЧП. Фото Саратовской областной службы спасения

Все экстренные службы продолжают работу на месте ЧП. Фото Саратовской областной службы спасения

Вызов в экстренные службы города и области поступил в 10:50. На место сразу выехали областные и городские спасатели, химическо-дозиметрическая лаборатория и оперативная группа для проведения разведки облспаса, представители администрации Саратова, полиция.

Идут работы по локализации пятна. Фото Саратовской областной службы спасения

Идут работы по локализации пятна. Фото Саратовской областной службы спасения

Были начата срочные работы по локализации пятна — его огородили бонами на площади порядка 70 кв. метров.

Выставлены боновые заграждения. Фото Саратовской областной службы спасения

Выставлены боновые заграждения. Фото Саратовской областной службы спасения

Сейчас ведется уборка загрязнения. Специалисты также выясняют причины его появления.

Специалисты выясняют происхождение и состав пятна. Фото Саратовской областной службы спасения

Специалисты выясняют происхождение и состав пятна. Фото Саратовской областной службы спасения

- Угрозы распространения нет, ситуация полностью под контролем. Все службы отреагировали своевременно и комплексно, — заявил руководитель Саратовской областной службы спасения Юрия Юрин.

На месте работают специалисты. Фото Саратовской областной службы спасения

На месте работают специалисты. Фото Саратовской областной службы спасения

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ИСТОЧНИК KP.RU

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