На Волге обнаружено масляное пятно

6 Июнь 2020 2020-06-06T12:39:32+03:00

Пятно загрязнения обнаружено на Волге в районе Увека. Фото Саратовской областной службы спасения

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Утром 6 июня жители Саратова заметили масляное пятно на Волге.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, оно находилось в районе Увека.

Все экстренные службы продолжают работу на месте ЧП. Фото Саратовской областной службы спасения

Вызов в экстренные службы города и области поступил в 10:50. На место сразу выехали областные и городские спасатели, химическо-дозиметрическая лаборатория и оперативная группа для проведения разведки облспаса, представители администрации Саратова, полиция.

Идут работы по локализации пятна. Фото Саратовской областной службы спасения

Были начата срочные работы по локализации пятна — его огородили бонами на площади порядка 70 кв. метров.

Выставлены боновые заграждения. Фото Саратовской областной службы спасения

Сейчас ведется уборка загрязнения. Специалисты также выясняют причины его появления.

Специалисты выясняют происхождение и состав пятна. Фото Саратовской областной службы спасения

- Угрозы распространения нет, ситуация полностью под контролем. Все службы отреагировали своевременно и комплексно, — заявил руководитель Саратовской областной службы спасения Юрия Юрин.

На месте работают специалисты. Фото Саратовской областной службы спасения

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ИСТОЧНИК KP.RU