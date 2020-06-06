Буйство зелени или асфальт: Ольга Сокольская показала разницу в подходе к озеленению Саратова у жителей и чиновников

6 Июнь 2020 2020-06-06T22:21:41+03:00

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Член Общественной палаты Саратова Ольга Сокольская, эксперт в части озеленения и благоустройства вновь раскритиковала власти города. На этот раз на своей странице в Instagram она сравнила действия самих горожан по озеленению с тем, что предлагает администрация.

Итоги оказались не в пользу чиновников.

В качестве примеров Ольга Сокольская приложила два вида фото. На одном видно, какие деревья и кустарники высадили жители.

Фото из Instagram Ольги Сокольской

- Крупномерную аллею из каштанов высадили жители год назад и они не хилые прутики, а нормальные деревья, и это не чахлые саженецы, именуемые деревьями! Придомовые полосы — тоже труд жителей: декоративный кустарник с травянистыми культурами и цветами — буйство зелени! Уважение к флоре и уход — это принцип такой красоты. Кстати, сумах на втором фото, был высажен в этом году ранней весной обычными длинными черенками, раскустился и начинает цвести! — рассказала Ольга Сокольская.

Фото из Instagram Ольги Сокольской

Другие фотографии отображают политику местных властей по «озеленению». Фактически, это закатывание города в асфальт.

Фото из Instagram Ольги Сокольской

- Что сделал город: вместо зелени — стоянки, кронированные деревья засыхают, сухие деревья не вырубают, зато удаляют зеленые, живые (особенно при ремонте тротуаров), провода-паутины опутали весь Саратов, на асфальте куча проб (зачем? Ответа нет), если высаживают что-то, то мелкое и не живучие. Что делают городские власти для комфортной среды граждан? Один вред с массовым уничтожением зеленых насаждений! — уверена Сокольская.

Фото из Instagram Ольги Сокольской

Напомним, Ольга Сокольская неоднократно призывала чиновников прекратить бездумную врубку деревьев и подходить к озеленению с умом.

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ИСТОЧНИК KP.RU