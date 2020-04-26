Член Общественной палаты Саратова возмутилась вырубкой здоровых деревьев

26 Апр 2020 2020-04-26T19:33:52+03:00

Молодое дерево спилили в центре Саратова. Фото из Instagram Ольги Сокольской

Ольга Сокольская заявила о сносе молодого каштана в центре города

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На улице Зарубина, между Рахова и Чапаева спилили молодой каштан.

Об этом «КП-Саратов» рассказала член Общественной палаты города, федеральный эксперт НТС РФ в области ландшафтной архитектуры и градостроительства Ольга Сокольская.

- Очередной вандализм! Совершенно молодое дерево было! Кстати, здоровое! — написала она на своей странице в Instagram.

Дерево было молодое и здоровое. Фото из Instagram Ольги Сокольской

Эксперт возмутилась действиями властей, которые допустили такое отношение к зелёным насаждениям.

- Кому помешал каштан? А если и помешал, то его необходимо было пересадить, так как такие деревья пересаживают, — заявила она, адресовав свое обращение, в том числе, главе Саратова Михаилу Исаеву.

Эксперт возмущена действиями властей. Фото из Instagram Ольги Сокольской

Напомним, в последнее время в Саратове участились случаи возмущения граждан вырубкой деревьев. «Комсомолка» уже писала о варварском спиле деревьев в центре города, где их снесли под корень. После этого Михаил Исаев заявил, что в городе будет изменена «конфигурация зеленых зон».

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ИСТОЧНИК KP.RU