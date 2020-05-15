2020-05-15T17:36:09+03:00
Общество

Член ОП Ольга Сокольская: тротуар на Вольской уложен неправильно

Сейчас на нем скапливаются лужи, что приведет к быстрому разрушению
Екатерина Семенова
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На правильно уложенном тротуаре не должна скапливаться вода. Фото из Instagram Ольги СокольскойНа правильно уложенном тротуаре не должна скапливаться вода. Фото из Instagram Ольги Сокольской
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Член Общественной палаты Саратова Ольга Сокольская снова указала на недостатки в благоустройстве города.

На своей станице в Instagram она опубликовала критический пост, в котором привела в пример тротуары на улице Вольская.

По словам Ольги Сокольской, на участке от Кутякова до Московской тротуар сделан не по правилам.

- Нет уклона в сторону проезжей части, нет гидроизолирующей мембраны, а также геосетки, которая предотвращает трещины при эксплуатации. Нарушение технологии повлечет быстрое разрушение тротуара, — уверена Ольга Сокольская.

Она назвала методы, которые могли бы помочь: «геотекстиль позволяет уменьшить толщину асфальта без потери качества. Геосетка укрепляет щебеночный слой, за счет чего улучшаются характеристики покрытия и повышается надежность и срок службы асфальта. С помощью геосетки можно сэкономить на материале до 40%, не ухудшая качества покрытия, а наоборот делая его прочным».

Вот пример правильного тротуара. Фото из Instagram Ольги Сокольской

Вот пример правильного тротуара. Фото из Instagram Ольги Сокольской

Сейчас на тротуаре скапливаются лужи, чего не было бы, если бы он был уложен правильно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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