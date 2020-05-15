Член ОП Ольга Сокольская: тротуар на Вольской уложен неправильно

15 Май 2020 2020-05-15T17:36:09+03:00

На правильно уложенном тротуаре не должна скапливаться вода. Фото из Instagram Ольги Сокольской

Сейчас на нем скапливаются лужи, что приведет к быстрому разрушению

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Член Общественной палаты Саратова Ольга Сокольская снова указала на недостатки в благоустройстве города.

На своей станице в Instagram она опубликовала критический пост, в котором привела в пример тротуары на улице Вольская.

По словам Ольги Сокольской, на участке от Кутякова до Московской тротуар сделан не по правилам.

- Нет уклона в сторону проезжей части, нет гидроизолирующей мембраны, а также геосетки, которая предотвращает трещины при эксплуатации. Нарушение технологии повлечет быстрое разрушение тротуара, — уверена Ольга Сокольская.

Она назвала методы, которые могли бы помочь: «геотекстиль позволяет уменьшить толщину асфальта без потери качества. Геосетка укрепляет щебеночный слой, за счет чего улучшаются характеристики покрытия и повышается надежность и срок службы асфальта. С помощью геосетки можно сэкономить на материале до 40%, не ухудшая качества покрытия, а наоборот делая его прочным».

Вот пример правильного тротуара. Фото из Instagram Ольги Сокольской

Сейчас на тротуаре скапливаются лужи, чего не было бы, если бы он был уложен правильно.

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ИСТОЧНИК KP.RU