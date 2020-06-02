Роспотребнадзор настаивает на запрете открытия кладбищ к Троице

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:57:50+03:00

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В Саратовской области в стационарах инфекционных больниц и отделений на 2 июня 2020 года находятся 1 219 человек, из них 789 — с положительным анализом на коронавирус, 1 046 с пневмонией. Тяжелых пациентов по-прежнему много — 98 на кислородной поддержке, 55 на аппаратах ИВЛ.

Всего в регионе 3 269 случаев COVID-19, большая часть из них женщины — 1 789.

За минувшие стуки выявили еще 95 зараженных, показатель заболеваемости в регионе — 35,4 на 100 тыс. населения (в РФ — 282,7).

С начала эпидемии 1 288 пациентов выздоровели.

Новых умерших от коронавируса в Саратовской области нет в последние дни, таких случаев до сих пор 34. Об этом сообщили на традиционном брифинге в Минздраве области 2 июня.

Региональный Роспотребнадзор по-прежнему негативно относится к идее разрешить доступ на кладбища 7 июня, в день празднования Троицы.

Замруководителя службы Надежда Матвеева заявила, что в текущей ситуации, «так как ограничительные мероприятия продлены до 10 июня, возможным посещение кладбищ не считаю».

ИСТОЧНИК KP.RU