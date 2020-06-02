В Саратове к Троице могут открыть кладбища, а позднее - пляжи
В Саратовской области власти близки к принятию решения об открытии кладбищ. Их закрыли еще перед Пасхой и Радоницей для всех, кроме участников похоронных процессий.
Теперь председатель правительства Александр Стрелюхин, который ранее настаивал на закрытии кладбищ, предложил подумать, как с соблюдением всех возможных мер безопасности все-таки пропустить людей к могилам родных на Троицу, которая в этом году отмечается православными 7 июня.
Еще один вопрос с наступлением жаркой погоды и купального сезона – открытие городских пляжей.
Руководитель Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу призвала начать готовится к пляжному сезону. Это не значит, что пляжи уже вскоре откроют - не ранее третьего этапа снятия ограничений, а Саратовская область едва вступила в первый. Однако ведомство предлагает начать подготовку документов уже сейчас, ведь пляжи должны получить санитарно-эпидемиологические разрешения.
Пока никто из владельцев пляжей за таким заключением не обращался, констатировала Ольга Кожанова.
Председатель правительства Александр Стрелюхин поручил министру территориального развития Сергею Зюзину подтолкнуть в этом вопросе муниципалитеты.
- Как только будет возможность что-то открывать по выданным разрешениям — откроем, — сказал Стрелюхин.
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ИСТОЧНИК KP.RU