В Саратове к Троице могут открыть кладбища, а позднее - пляжи

2 Июнь 2020 2020-06-01T22:42:17+03:00

Пляжи должны быть готовы к открытию к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу

В правительстве области уже озаботились этими решениями

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области власти близки к принятию решения об открытии кладбищ. Их закрыли еще перед Пасхой и Радоницей для всех, кроме участников похоронных процессий.

Теперь председатель правительства Александр Стрелюхин, который ранее настаивал на закрытии кладбищ, предложил подумать, как с соблюдением всех возможных мер безопасности все-таки пропустить людей к могилам родных на Троицу, которая в этом году отмечается православными 7 июня.

Еще один вопрос с наступлением жаркой погоды и купального сезона – открытие городских пляжей.

Руководитель Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу призвала начать готовится к пляжному сезону. Это не значит, что пляжи уже вскоре откроют - не ранее третьего этапа снятия ограничений, а Саратовская область едва вступила в первый. Однако ведомство предлагает начать подготовку документов уже сейчас, ведь пляжи должны получить санитарно-эпидемиологические разрешения.

Пока никто из владельцев пляжей за таким заключением не обращался, констатировала Ольга Кожанова.

Председатель правительства Александр Стрелюхин поручил министру территориального развития Сергею Зюзину подтолкнуть в этом вопросе муниципалитеты.

- Как только будет возможность что-то открывать по выданным разрешениям — откроем, — сказал Стрелюхин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU