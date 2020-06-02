2020-06-01T22:42:17+03:00
Общество

В Саратове к Троице могут открыть кладбища, а позднее - пляжи

В правительстве области уже озаботились этими решениями
Екатерина Семенова
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Пляжи должны быть готовы к открытию к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусуПляжи должны быть готовы к открытию к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу
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В Саратовской области власти близки к принятию решения об открытии кладбищ. Их закрыли еще перед Пасхой и Радоницей для всех, кроме участников похоронных процессий.

Теперь председатель правительства Александр Стрелюхин, который ранее настаивал на закрытии кладбищ, предложил подумать, как с соблюдением всех возможных мер безопасности все-таки пропустить людей к могилам родных на Троицу, которая в этом году отмечается православными 7 июня.

Еще один вопрос с наступлением жаркой погоды и купального сезона – открытие городских пляжей.

Руководитель Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу призвала начать готовится к пляжному сезону. Это не значит, что пляжи уже вскоре откроют - не ранее третьего этапа снятия ограничений, а Саратовская область едва вступила в первый. Однако ведомство предлагает начать подготовку документов уже сейчас, ведь пляжи должны получить санитарно-эпидемиологические разрешения.

Пока никто из владельцев пляжей за таким заключением не обращался, констатировала Ольга Кожанова.

Председатель правительства Александр Стрелюхин поручил министру территориального развития Сергею Зюзину подтолкнуть в этом вопросе муниципалитеты.

- Как только будет возможность что-то открывать по выданным разрешениям — откроем, — сказал Стрелюхин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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