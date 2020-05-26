В 1-й горбольнице Саратова началась проверка о невыплатах денег врачам

26 Май 2020 2020-05-26T21:33:24+03:00

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В Саратовской области следователи начали проверку о невыплате стимулирующих надбавок медикам.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обращение поступило из ГУЗ «СГКБ № 1 им. Гордеева Ю.А.» (первая горбольница).

Сотрудники больницы заявили, что персонал, работающий с зараженными коронавирусом, не получил соответствующих выплат.

- Следователями СК будет проведена объективная и всесторонняя проверка доводов заявителей, с целью восстановления их прав на получение предусмотренных стимулирующих надбавок. Следственные органы СК России осуществляют постоянный мониторинг и продолжают реагировать на все нарушения прав медицинских работников, давая правовую оценку всем подобным фактам, — отметили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU