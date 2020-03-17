Стали известны больницы, куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус

17 Март 2020 2020-03-17T16:27:06+03:00

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В правительстве Саратовской области продолжается первое заседание координационного совета по противодействию коронавирусу.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», его ведет губернатор Валерий Радаев. Глава региона отметил, что прибывающие из-за рубежа несут ответственность перед семьей и окружающими. В качестве положительного примера он привел жителей Китая, которые исполняли предписания во время карантина, что позволило справиться с эпидемией. Сейчас там заболеваемость падает.

По словам Ольги Кожановой, главы регионального Роспотребнадзора, госпитализировать прибывших из-за рубежа граждан, у которых есть подозрение на коронавирус, помогает полиция. Напомним, в регионе было уже проверено 145 человек. 54 остаются на обследовании.

Кроме того, отработаны алгоритмы самоизоляции, выдачи больничных листов и наблюдения потенциально опасных граждан на дому.

На совещании было заявлено, что в группе риска находятся люди старше 60 лет, а также хронически больные.

Сейчас потенциальных носителей вируса Covid-19 госпитализируют в больницу №10 на улице Заречная в Саратове и №2 на улице Полиграфическая в Энгельсе. Эти медучреждения, по словам Кожановой, полностью готовы к приему пациентов.

- Единственное, все это необходимо поддерживать и наращивать в ежедневном режиме. Есть план по противодействию: дезинфекция, ограничения в посещении мест массового скопления, карантин в школах и информирование граждан. СМИ размещают наши сведения без паники. Главное, организоваться и соблюдать рекомендации, — уверена Ольга Кожанова.

ИСТОЧНИК KP.RU