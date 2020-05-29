2020-05-29T18:28:06+03:00
Общество

Губернатор Валерий Радаев: Стабильного улучшения ситуации по коронавирусу в Саратове нет

Он призвал быть осторожными в прогнозах
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Валерий Радаев, фото пресс-службы губернатораВалерий Радаев, фото пресс-службы губернатора
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На заседании координационного совета по распространению коронавируса 29 мая глава Саратовской области Валерий Радаев заявил о снятии некоторых ограничений, но подчеркнул, что ситуация пока непростая.

- К сожалению, пока мы не можем говорить о стабильном улучшении ситуации с распространением инфекции. Вчера по области выявлено 97 случаев, сегодня – 94. И, хотя наметились позитивные тенденции, - впервые число выздоровевших превысило число заболевших - всё равно нужно оставаться предельно осторожными как в прогнозах, так и в поэтапном снятии ограничений.

Он сообщил о снятии ряда ограничений с торговли и услуг, но при этом заметил плохое информирование населения.

- Если открываются магазины, салоны, то на каких условиях. Какие ограничения по поводу площади торговых павильонов. И так далее. Даже на сегодняшний день вопросов у людей по-прежнему много. Они идут через соцсети, на горячие линии, в мой инстаграм. Жители, индивидуальные предприниматели звонят фактически во все службы правительства, администрации за пояснениями. И, несмотря на то, что я постоянно обращаю внимание коллег на качественное информирование, должного результата не вижу. Просил бы учесть: там, где нет разъяснительной работы, возникают очаги недовольства. И за каждую такую ситуацию несут персональную ответственность руководители.

Другая тема, по которой требуется максимальная ясность, – это возвращение к плановой профильной работе медучреждений. Мы не можем отодвинуть на второй план одно из приоритетных направлений здравоохранения – профилактику и раннее выявление опасных заболеваний, наблюдение за людьми с хронической патологией. Несмотря на нештатную ситуацию с коронавирусом, баланс необходимо восстанавливать, чтобы мероприятия по диспансеризации, диагностике шли в полном объеме, - заявил Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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