Отмена ограничительных мер по коронавирусу в Саратове: Радаев поручил открыть магазины, салоны и разрешил уличный спорт

29 Май 2020 2020-05-29T18:21:09+03:00

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На заседании координационного совета по коронавирусу в правительстве области 29 мая губернатор Радаев заявил о снятии ряда ограничений с торговли и занятий спортом.

- Решения, принятые на основании предписаний Роспотребнадзора и вступающие в силу с 1 июня, касаются торговли непродовольственными товарами, открытия салонов красоты, занятий спортом на улице и прогулок. Соответствующее постановление в ближайшее время будет подписано. Поручаю руководителю регионального штаба в течение выходных оперативно довести до населения все пункты постановления с подробными комментариями, — заявил Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU