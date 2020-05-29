Отмена ограничительных мер по коронавирусу в Саратове: Радаев поручил открыть магазины, салоны и разрешил уличный спорт
На заседании координационного совета по коронавирусу в правительстве области 29 мая губернатор Радаев заявил о снятии ряда ограничений с торговли и занятий спортом.
- Решения, принятые на основании предписаний Роспотребнадзора и вступающие в силу с 1 июня, касаются торговли непродовольственными товарами, открытия салонов красоты, занятий спортом на улице и прогулок. Соответствующее постановление в ближайшее время будет подписано. Поручаю руководителю регионального штаба в течение выходных оперативно довести до населения все пункты постановления с подробными комментариями, — заявил Радаев.
ИСТОЧНИК KP.RU