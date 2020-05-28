Вячеслав Володин по поводу разнарядок о сборе денег на инфекционную больницу: Нет головы на плечах
Сторонники Вячеслава Володина в паблике Инстаграм volodin.saratov разместили реакцию председателя ГД на информацию о «добровольно-принудительном» порядке сбора денег с бюджетников на строительство инфекционной больницы в поселке Елшанка в Саратове.
Такие обращения из разных районов области поступают от сотрудников бюджетных учреждений, которых убеждают отказаться от части зарплаты в счет благотворительных взносов.
- Этого нельзя ни в коем случае делать, т. к. изначально проект строительства инфекционной больницы реализуется как благотворительный, спонсорский. На него перечисляют средства крупный бизнес, представители делового сообщества и те, кто имеет возможность вложиться.
Но собирать деньги с тех людей, которым самим необходимо помогать, — недопустимо. Это не только несправедливо, но и непорядочно. Такие разнарядки могут давать только бессовестные люди, у которых нет головы на плечах, — сказал Володин.
Он подчеркнул, что у региона есть различные варианты по поиску спонсорских средств.
Информацию о подобных случаях продолжают собирать в паблике Инстаграм volodin.saratov.
ИСТОЧНИК KP.RU