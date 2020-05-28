Вячеслав Володин по поводу разнарядок о сборе денег на инфекционную больницу: Нет головы на плечах

28 Май 2020 2020-05-28T20:13:17+03:00

Вячеслав Володин высказался по поводу информации о принудительном сборе средств на благотворительность Фото: Александр Уриевский

В паблике volodin.saratov предложили писать им по каждой ситуации с принуждением к перечислению денег

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Сторонники Вячеслава Володина в паблике Инстаграм volodin.saratov разместили реакцию председателя ГД на информацию о «добровольно-принудительном» порядке сбора денег с бюджетников на строительство инфекционной больницы в поселке Елшанка в Саратове.

Такие обращения из разных районов области поступают от сотрудников бюджетных учреждений, которых убеждают отказаться от части зарплаты в счет благотворительных взносов.

- Этого нельзя ни в коем случае делать, т. к. изначально проект строительства инфекционной больницы реализуется как благотворительный, спонсорский. На него перечисляют средства крупный бизнес, представители делового сообщества и те, кто имеет возможность вложиться.

Но собирать деньги с тех людей, которым самим необходимо помогать, — недопустимо. Это не только несправедливо, но и непорядочно. Такие разнарядки могут давать только бессовестные люди, у которых нет головы на плечах, — сказал Володин.

Он подчеркнул, что у региона есть различные варианты по поиску спонсорских средств.

Информацию о подобных случаях продолжают собирать в паблике Инстаграм volodin.saratov.

ИСТОЧНИК KP.RU