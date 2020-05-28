Игоря Пивоварова назначили на новую должность в правительстве Саратовской области
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал постановление о назначении Игоря Пивоварова на должность вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора.
Документ датирован 27 мая 2020 года. Перед этим кандидатура Игоря Пивоварова была согласована на заседании Саратовской областной думы.
Ранее Игорь Пивоваров был вице-губернатором. Пост руководителя аппарата губернатора занимала Олеся Горячева.
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ИСТОЧНИК KP.RU