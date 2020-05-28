Игоря Пивоварова назначили на новую должность в правительстве Саратовской области

28 Май 2020 2020-05-28T10:35:13+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал постановление о назначении Игоря Пивоварова на должность вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора.

Документ датирован 27 мая 2020 года. Перед этим кандидатура Игоря Пивоварова была согласована на заседании Саратовской областной думы.

Ранее Игорь Пивоваров был вице-губернатором. Пост руководителя аппарата губернатора занимала Олеся Горячева.

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ИСТОЧНИК KP.RU