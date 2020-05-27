Валерий Радаев на заседании облдумы: Саратов — лучший город в мире

27 Май 2020 2020-05-27T10:08:23+03:00

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На заседании Саратовской областной думы 27 мая приняли изменения в устав области, слив две высокопоставленные должности в одну — вместо должности вице-губернатора области введена должность вице-губернатора области — руководителя аппарата губернатора области.

В законы прописали полномочия губернатора по назначению на эту новую должность и освобождению с нее, а также согласование кандидатуры на эту должность с областной Думой.

На должность губернатор выдвинул вице-губернатора Пивоварова.

Глава области Валерий Радаев прежде, чем представить кандидата, высказал несколько замечаний по дискуссии, которая была в зале между депутатами.

- Саратов — лучший город в мире. Этим надо жить, а не накручивать себя, куда не надо.

Готовой структуры, которая будет самой эффективной, — ее нет. Оплата у нас в этой структуре — одна из самых низких в Российской Федерации.

Есть вопросы по оптимизации, но вешать ярлыки о том, что самые коррупционные — нельзя. Никто влияния на губернатора не имеет и не будет иметь, — сказал Радаев.

Он представил Игоря Пивоварова как кандидата на новую должность. Тот выступил с краткой речью, поблагодарил главу региона за доверие и заметил, что работа ему знакома, он справится.

- Саратов — лучший город в Российской Федерации. Сложности есть, мы над этим работаем, — заметил Пивоваров.

Депутаты его кандидатуру поддержали, теперь Пивоваров стал вице-губернатором области — руководителем аппарата губернатора области.

ИСТОЧНИК KP.RU