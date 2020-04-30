Уволилась руководитель аппарата саратовского губернатора Олеся Горячева

30 Апр 2020 2020-04-30T17:11:32+03:00

Она ушла по собственному желанию

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил руководителя своего аппарата Олесю Горячеву.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, она изъявила собственное делание покинуть пост.

Вместо нее обязанности будет исполнять Антон Пролеткин.

Примечательно, что ранее от должности был отстранен Сергей Горячев, который возглавляет ОГУ «Саратовский аптечный склад». Это произошло после скандала с закупкой одноразовых медицинских масок и отменой аукциона.

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ИСТОЧНИК KP.RU